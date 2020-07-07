Samsun'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
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Samsun'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde mart ayında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Samsun'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
07.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:29

Samsun'un Atakum ilçesinde mart ayında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Mimarsinan Mahallesi 191. Sokak'ta 26 Mart'ta çıkan silahlı kavgada tabancayla başından vurulan Onur Yıldız (30), tedavi altında olduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Onur Yıldız, 26 Mart'ta sokağa otomobille gelen 4 kişi ile burada bulunan kişiler arasında çıkan kavgada Adem M. (39) tarafından tabancayla başından vurularak yaralanmıştı.

Kavgayla ilgili Adem M. ile Batuhan M, Üzeyir M. ve Uğur M. yakalanmış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Adem M. tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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