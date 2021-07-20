Silahlı kavga: 2 yaralı
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Silahlı kavga: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde evlerinin önünde kurban kestikleri sırada Sinan Y. (42) ve Sunay Ö. (48), akrabaları olan ve aralarında husumet bulunan Eray Ö. (22) ve Necati Ö'nün (19) silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Sinan Y. ve Sunay Ö. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletleri ile yakalandı.

Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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