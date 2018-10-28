Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kızılırmak Sanayi Sitesi 7. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde Ali C, Recai C. ve Ramzan D. ve Ali Osman Ö, Uğur Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda Ali Osman Ö. (38) ve Uğur Ş. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Osman Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.