Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Hançerli Mahallesi Fatih Mehmet Caddesi'nde karşılaşan Akif K. ile aralarında husumet bulunan Uygur Anıl Ö, Gören E. ve Levent Ç. tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Akif K'nin tabancayla ateş açtığı Anıl Ö. ve Gören E. bacaklarından yaralandı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kavganın ardından Akif K. ile Levent Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Akif K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Levent Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.