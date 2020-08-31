Samsun?da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
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Samsun?da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

SAMSUN'da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Samsun?da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
31.08.2020 00:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:02

SAMSUN'da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Daha önce yaşanan silahla yaralama nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak üzere Cengiz Ü.?ye (56) ait kahvehanede bir araya geldi. Burada yeniden tartışan grup arasında kavga çıktı. Silahların da çekildiği kavgada, akrabalar İhsan Ç. (53), Mustafa Ç. (45) ve Hamza Ç. ile Cengiz Ü. (56) ve Ali Osman A. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan İhsan Ç. ve Cengiz Ü. hayatını kaybetti.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 26 boş kovan buldu. Silahlı kavga sırasında 3 iş yeri, 3 araç ve bir evin balkonuna da mermi isabet etti. Olayın ardından kaçtığı değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. KAVGA ANI KAMERADA

Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonu ile bir işyerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında silahlı kavgada yakın mesafeden ateş açılması sonucu yaralananların olduğu görülüyor.


Kaynak: DHA

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