Son Dakika! Samsun'da, Balık Festivalinde Silahlı Çatışma: 3 Ölü

Son Dakika! Samsun'da, Balık Festivalinde Silahlı Çatışma: 3 Ölü

Samsun'da, balık festivalinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ETRAFA SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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