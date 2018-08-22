Son Dakika! Samsun'da, Balık Festivalinde Silahlı Çatışma: 3 Ölü
Samsun'da, balık festivalinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ETRAFA SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
YORUMLAR (12)
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Bunlarda Kafasına Göre Festival Çıkarıyor Yok Ekmek Festivali Balık Festivali Adamlar Uzayda Araştırma yapıyor Bizde Gereksiz festivallerle israf ediyoruzCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Sözün bitiği yerdeyiz allah akıl fikir versinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Bunları yakalayıp beslemiceksin idam edip dünyayı pisliklerden arindiracaksinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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pislik yaratıklarCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Ruhsatsız silahlar toplanmazsa olacağı budur.Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır