Samsun'da Silahlı Kavga
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, tartıştığı iki kardeşi pompalı tüfekle yaraladı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, tartıştığı iki kardeşi pompalı tüfekle yaraladı.
İncesu Yalı Mahallesi'nde Fatih Ç. ile Nihat K. ve Engin K. kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Ç, pompalı tüfekle iki kardeşe ateş açtı.
Ağır yaralanan kardeşler Nihat K. ve Engin K, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan Fatih Ç. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.