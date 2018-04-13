Samsun'da Silahlı Kavga

Samsun'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde İsmail Y. ile aralarında husumet bulunan Celal Serhat K, Melih S. ve Oğuz N. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar silahlarla birbirine ateş etti. Yaralananın olmadığı kavgada 3 araç ve bir iş yerinde hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Celal Serhat K, Melih S. ve Oğuz N, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İsmail Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.