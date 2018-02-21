Samsun'da Silahlı Kavga
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Samsun'da Silahlı Kavga

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Samsun'da Silahlı Kavga

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen O.B. (23) ile R.B. (24), Eğercili Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. O.B. tarafından ayağında tüfekle vurulan R.B, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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