"Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Samsun'un Canik ilçesinde otomobilden ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilden ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 200 Evler Mahallesi'nde otomobilden ateş edilmesi sonucu mahallede top oynayan Abdullah K. (12) ile Emrullah K. (24) yaralandı.

Abdullah K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Emrullah K. özel hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelilerden Ahmet Can A'yı İlkadım ilçesinde yakaladı.

Diğer zanlı Yasin Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA