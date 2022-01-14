Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yaşanan silahlı kavgada bir kişi bacağına isabet eden kurşun sonucu yaralandı.

Samsun'da yaşanan silahlı kavgada bir kişi bacağına isabet eden kurşun sonucu yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Y. ile Ali B. arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Y. yanında bulunan silahı ateşledi. Kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Ali B. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. İncelemeler sonucunda kurşunların bölgede bulunan taksi durağına ve çevredeki araçlara da isabet ettiği tespit edildi. - SAMSUN

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

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