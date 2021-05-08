Samsun'da silahlı kavga 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da silahlı kavga 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da silahlı kavga 1 yaralıSAMSUN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada S.K. bacağından yaralandı.

Samsun'da silahlı kavga 1 yaralı

SAMSUN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada S.K. bacağından yaralandı. Kaçarken olay yerine telefonunu düşüren şüpheli A.B. polis ekiplerince aranıyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucunda A.B. belinden çıkardığı tabanca ile ile S.K.?ya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla S.K.?yı bacağından yaraladı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaçarken olay yerine telefonunu düşüren şüpheli A.B. polis ekiplerince aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da silahlı kavga 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:47:12. #1.16#

title