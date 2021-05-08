Samsun'da silahlı kavga 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga 1 yaralıSAMSUN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada S.K. bacağından yaralandı.

Samsun'da silahlı kavga 1 yaralı

SAMSUN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada S.K. bacağından yaralandı. Kaçarken olay yerine telefonunu düşüren şüpheli A.B. polis ekiplerince aranıyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucunda A.B. belinden çıkardığı tabanca ile ile S.K.?ya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla S.K.?yı bacağından yaraladı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaçarken olay yerine telefonunu düşüren şüpheli A.B. polis ekiplerince aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı