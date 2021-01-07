Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

07.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:38
Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde akraba olan D.K. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, D.K'ye tüfekle ateş ederek yaraladı.

D.K, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan H.K'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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