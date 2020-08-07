Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Yukarı Karabahçe Mahallesi'nde A.A. ile E.G. arasında araç park meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında evine giderek tüfeğini alan E.G, A.A'ya ateş etti. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan A.A, ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, E.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA