Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Tekkeköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Tekkeköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde B.V. ile C.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Tarafların birbirlerine tüfekle ateş açtığı kavgada, B.V. iki bacağından yaralandı.

Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından C.O'yu olayda kullandığı tüfekle yakalayarak, gözaltına aldı.

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