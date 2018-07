- Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da silahlı kavgada 17 yaşındaki genç tüfekle vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.M.V. ile C.O arasında kavga çıktı. Kavganın devamında her iki şahısta birbirlerine tüfekle ateş açtılar. Olayda B.M.V., her iki bacağından da vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırılan B.M.V., tedavi altına alındı. Polis C.O.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.