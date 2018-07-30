Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'da yaşanan silahlı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.M.V. ile C.O arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslar birbirlerine tüfekle ateş açtılar. Olayda her iki bacağından da vurularak yaralanan B.M.V., olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis C.O.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN