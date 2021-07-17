Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
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Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SAMSUN'da A.A., kavga ettiği 4 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı.

SAMSUN'da A.A., kavga ettiği 4 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bayram Taşkara (52) öldü, oğlu Recep Taşkara (27) ile Ali Keskin (20) ve Bilgivar Akpınar (73) ise yaralandı.

Olay, gece yarısı sıralarında Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehane önünde duran Bayram Taşkara, oğlu Recep Taşkara ve arkadaşları Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar, henüz bilinmeyen nedenle A.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi A.A. belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Bayram Taşkara ve oğlu Recep ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Taşkara, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Recep Taşkara'nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulan polis, A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayın ardından yaralıların tedavi gördüğü hastanenin önünde önlem aldı.

Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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