Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İddiaya göre, İncesu Yalı Mahallesi'nde Uğur A. (35), ağabeyi ile eğlenmek amacıyla bir gece kulübüne gitti.

Bir süre sonra dışarı çıkan Uğur A'nın bir kadını darbettiğini gören iş yeri sahibi Hüseyin G. (49), olaya müdahale etti.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin G, tabancayla Uğur A'ya ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uğur A, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Hüseyin G'yi olayda kullandığı tabancayla gözaltına aldı.

Kaynak: AA