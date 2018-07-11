Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, tartıştığı akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, tartıştığı akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, Fındıklı Mahallesi'nde Tolga Y. aralarında husumet bulunan akrabası Mustafa Y. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga Y, av tüfeği ile Mustafa Y'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Mustafa Y, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.