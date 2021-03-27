Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı
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Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralıSAMSUN'da, Sebahattin Ş. (23), sokakta tartıştığı E.K. (20) ve babası S.K.'ye tüfekle ateş açtı.

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Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı

SAMSUN'da, Sebahattin Ş. (23), sokakta tartıştığı E.K. (20) ve babası S.K.'ye tüfekle ateş açtı. Olayda baba-oğul ve yoldan geçerken tartışmayı ayırmaya çalışan H.G. (56) adlı kadın yaralandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Ş., önceden husumetli olduğu E.K. ve babası S.K. ile tartıştı ardından tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sırasında baba ve oğlun yanı sıra, sokaktan geçerken tartışmayı ayırmak isteyen H.G. adlı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili, Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlatırken, Sebahattin Ş.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı
Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı
Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı
Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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