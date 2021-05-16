Samsun'da silahlı çatışmada 1 kişiyi öldüren şahıs çelik yelekle cezaevine götürüldü

Samsun'da 1 kişinin öldüğü, kendisi ve kardeşiyle birlikte 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, cezaevine çelik polis yeleği giydirilerek götürüldü.

Samsun'da 1 kişinin öldüğü, kendisi ve kardeşiyle birlikte 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, cezaevine çelik polis yeleği giydirilerek götürüldü.

Olay, Tekkeköy ilçesinin İstiklal Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı çatışmada Muhammet Kıcır (28) ile karşı tarafından Ferit K. (40) ile kardeşi Emrah K.(28) yaralandı. Muhammet Kıcır, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, bacaklarından yaralanan Ferit K. ve Emrah K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili Batuhan H. ve Caner Y.'yi de gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Emrah K., Batuhan H. ve Caner Y. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, Ferit K. ise, "Adam öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ferit K., "Muhammet Kıcır'a ateş ettiğim tabancayı uzun zamandır kendimi korumak için hasım sahibi olduğum için taşıyorum. Muhammet Kıcır ile daha önce beni darp ettikleri için aramızda husumet vardı. Ben onları jandarmaya şikayet ettim. Benim bağ evindeki konteynırımı yaktılar. Muhammet Kıcır'ın içinde bulunduğu araca benden başka ateş eden görmedim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Kendimi ve kardeşimi korumak için ateş ettim. Muhammet Kıcır önce kardeşime ateş edip yaraladı, daha sonra da bana ateş edip yaraladı. Kendimi korumak için ateş ettim. Yaralanınca can hayliyle ateşin edildiği yere ateş ettim" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ferit K., mahkemece tutuklandı. Ferit K. adliyede çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında cezaevine götürüldü.

(Muhammer Ay/ İHA) -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı