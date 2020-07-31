Samsun'da silahlı bayram kutlaması SAMSUN'da bayram namazı sonrasında vatandaşlar Kurban Bayramı'nın gelişini kutlamak için tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açtı.

SAMSUN'da bayram namazı sonrasında vatandaşlar Kurban Bayramı'nın gelişini kutlamak için tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açtı. Silah sesleri kentin çeşitli bölgelerinden yankılanarak duyuldu. Samsun'da Kurban Bayramı'nın gelişini silahlarıyla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşlar bayram namazı sonrasında kentte silah seslerinin yankılanmasına neden oldu. Ardı ardına gelen silah sesleri kent merkezinde İlkadım ilçesinde çeşitli bölgelerden rahatlıkla duyuldu. Vatandaşlar bayram sabahına peş peşe gelen silah sesleriyle uyandı.

Kaynak: DHA