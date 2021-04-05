Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA - Haberler | Güncel
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'da servis şoförü Dursun A. (54), alacak meselesinden husumetli olduğu Mevlüt Ceylan'ı (53) tabanca ile ateş açarak öldürdü, akrabası Ümmet Ceylan'ı da (56) ağır yaraladı.

SAMSUN'da servis şoförü Dursun A. (54), alacak meselesinden husumetli olduğu Mevlüt Ceylan'ı (53) tabanca ile ateş açarak öldürdü, akrabası Ümmet Ceylan'ı da (56) ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan, polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü Dursun A., alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu araç alım satım işi yapan Mevlüt Ceylan ve akrabası Ümmet Ceylan'la tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmanın ardından Dursun A., yanındaki tabanca ile ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Mevlüt Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti, Ümmet Ceylan ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ümmet Ceylan, ilk müdahalelerinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Mevlüt Ceylan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. 

KISA SÜREDE YAKALANDI 

Olayın ardından kendisine ait servis aracıyla kaçan Dursun A., Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu kısa sürede Atakum ilçesinde yakalandı. Şüpheli, alınan doktor raporunun ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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