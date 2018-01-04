Samsun'da Silahlı 5 Kişiyi Yaralayan Zanlı Yakalandı

Samsun'da 5 kişinin silahlı yaralanması olayına karışan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, saldırı anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet S. (38) tartıştığı kafeterya sahibi arkadaşı Hüseyin T.'ye tabancayla ateş açarak her iki bacağından vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar kafeteryanın önünde bulunan Hasan Y., Bekir E., Osman Y. ve Ahmet D.'nin bacaklarına isabet ederek kazara yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Muhammet S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Muhammet S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Silahlı saldırının ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. - SAMSUN