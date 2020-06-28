Samsun'da silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü Samsun'un Canik ilçesinde tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesinde tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, N.A. (18) dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi ile Muhammet İkbal Caddesi kesişiminde yol kenarında oturan Caner Taşdöven'e (26) pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Taşdöven, arkadaşları tarafından kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Zeytinlik Mahallesi'nde yakalandı.

Kaynak: AA