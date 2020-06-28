Samsun'da silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi tüfekle ateş edilerek, öldürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi tüfekle ateş edilerek, öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, N.A. (18) dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi ile Muhammet İkbal Caddesi kesişiminde yol kenarında oturan Caner Taşdöven'e (26) henüz belirlenemeyen nedenle, pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Taşdöven, arkadaşları tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA