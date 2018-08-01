Samsun'da Silahla Yaralamaya Adli Kontrol
Samsun’da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.K.(36) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.S.Ç.(32) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan H.S.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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