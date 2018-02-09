Samsun'da Silahla Yaralamaya Adli Kontrol
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Samsun'da Silahla Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Silahla Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan T.Ç.(41) sağ dizinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.Ç.'yi (44) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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