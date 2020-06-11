Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı
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Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı
11.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:37

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.Ö. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.Ö. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.G.(20) ve M.A.'yı (17) gözaltına aldı. M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan O.G. ve M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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