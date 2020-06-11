Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.Ö. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.Ö. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.G. (20) ve M.A.'yı (17) gözaltına aldı. M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan O.G. ve M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA