Samsun'da Silahla Yaralama Şüphelisi Adliyede

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 17 yaşındaki genç adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Anıl Ç.(26) karnından ve bacaklarından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 17 yaşındaki G.Ç. ile E.E.'yi (23) yakaladı. G.Ç., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne, E.E. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan G.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN