Samsun'da Silahla Yaralama Şüphelisi Adliyede
Samsun’un Atakum ilçesindeki silahla yaralama olayının şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesindeki silahla yaralama olayının şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.K.(36) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.S.Ç.(32) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan H.S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
YORUMLAR