Samsun'da silahla yaralama
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde C.A, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Pompalı tüfekle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan C.A, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli E.S. (24), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.