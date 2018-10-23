Samsun'da Silahla Yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, konuşmak için arkadaşının evine davet ettiği kişinin kardeşi tarafından silahla vurularak yaralandı.

İddiaya göre, Necdet S. Zeytinlik Mahallesi'nde yaşayan arkadaşı Murat C'yi evinde ziyaret etti.

Bu sırada Necdet S. birkaç ay önce aralarında çıkan tartışma nedeniyle sorun yaşadıkları Kemal K'yi konuşmak için eve davet etti.

Kemal K. eve gelip Necdet S. ile bir süre görüştükten sonra ayrıldı. Yarım saat sonra Kemal K. ile ağabeyi Cemal K. av tüfeğini alarak yeniden Murat C'nin evine geldi.

Cemal K, tüfekle iki el ateş ederek Necdet S'yi bacaklarından yaraladı. Necdet S. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

Kaçan şüphelilerden Cemal K. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.