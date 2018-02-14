Samsun'da Silahla Yaralama
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta Alper İyier (28), silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının aracıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İyier, tedavi altına alındı.
Olay yeri ve çevresini araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, olaya karışan Fırat Y. ile Aziz Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aziz Ç. tutuklandı, Fırat Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.