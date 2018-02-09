Samsun'da Silahla Yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'ndeki kıraathanede arkadaşlarıyla oyun oynayan Hidayet Şenoğlu (48), av tüfeğiyle iş yerine giren bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şenoğlu, arkadaşları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şenoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin 17 yaşındaki şüpheli F.K'nin arandığı, 13 suçtan kaydı bulunan zanlının yakalanmasına ilişkin Ayçiçek Sokak'taki bir adreste yapılan aramada av tüfeği ile 2 fişek ele geçirildiği bildirildi.