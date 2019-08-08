Samsun'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Sokak'ta Mustafa D, aralarında husumet bulunan Tevfik Ö. ile karşılaştı.
Çıkan tartışmada Tevfik Ö. pompalı tüfekle karnından yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldıran Tevfik Ö, Samsun Ondokuzmayıs Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Mustafa D, suç aleti silahla yakalandı.