Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler
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Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan P.P. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs teravi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ö.F.Ş.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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