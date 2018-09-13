Samsun'da Silah Ticaretinden 8 Şahıs Adliyede

Samsun merkezli silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 16 şahıstan 8'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 gün önce Samsun merkezli, İstanbul ilini kapsayan silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 ay süren çalışma sonucu düzenlenen operasyonda Samsun'un Atakum ilçesinde 1, Çarşamba ilçesinde 10, Vezirköprü ilçesinde 3 ve İstanbul ilinde ise 2 kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 15 adet ruhsatsız tabanca, 538 adet tabanca mermisi, 52 adet şarjör, 3 adet tabanca namlusu, 29 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uzun namlulu fişek, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 160 adet kuru sıkı tabanca mermisi ve 66 adet tüfek fişeği ele geçirildi. İfadesi alınan 8 şahıs savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından emniyette serbest bırakılırken, sorgusu tamamlanan 8 şüpheli ise Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN