Samsun'da Silah Ticaretinden 4 Kişi Tutuklandı

Samsun merkezli silah ticareti operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 gün önce Samsun merkezli, İstanbul'u da kapsayan silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 ay süren çalışma sonucu düzenlenen operasyonda Samsun'un Atakum ilçesinde 1, Çarşamba ilçesinde 10, Vezirköprü ilçesinde 3 ve İstanbul'da 2 kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 15 adet ruhsatsız tabanca, 538 adet tabanca mermisi, 52 adet şarjör, 3 adet tabanca namlusu, 29 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uzun namlulu fişek, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 160 adet kuru sıkı tabanca mermisi ve 66 adet tüfek fişeği ele geçirildi. İfadesi alınan 8 şahıs savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından emniyetten serbest bırakılırken, sorgusu tamamlanan 8 şüpheli ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Uğur C., Temel K., Behçet Ç. ve Sinan K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Musa O., İlyas A., Murat S. ve

Halit D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN