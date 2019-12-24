Samsun'da silah operasyonu
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Samsun'da silah operasyonu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin bir ev iş yerinde yaptığı aramada, ruhsatsız 6 tüfek, 1'i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.

24.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:59
Samsun'da silah operasyonu
'un Çarşamba ilçesinde polisin bir ev iş yerinde yaptığı aramada, ruhsatsız 6 tüfek, 1'i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi. Ev sahibi Ç.G. (26) gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Ç.G.'nin Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, hepsi de ruhsatsız biri kurusıkı 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 1 tek kırma tüfek, 2 mavzer tüfek, 1 bıçak ve 27 adet 9 milimetre ve 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Samsun
Kaynak: DHA
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