Samsun'da silah operasyonu
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin bir ev iş yerinde yaptığı aramada, ruhsatsız 6 tüfek, 1'i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.
24.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:59
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin bir ev iş yerinde yaptığı aramada, ruhsatsız 6 tüfek, 1'i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi. Ev sahibi Ç.G. (26) gözaltına alındı.
- Samsun
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Ç.G.'nin Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, hepsi de ruhsatsız biri kurusıkı 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 1 tek kırma tüfek, 2 mavzer tüfek, 1 bıçak ve 27 adet 9 milimetre ve 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan Ç.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Samsun
Kaynak: DHA