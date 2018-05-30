Samsun'da Silah Kaçakçısına 5 Yıl Hapis

Samsun'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen ve otomobilinde 7 ruhsatsız tabancayla yakalanınca tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde geçen yıl Kasım meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Rıfat G.'nin (45) Hopa'dan Samsun'a silah getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Rıfat G.'nin idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan Rıfat G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasında Rıfat G. mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk süresi göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi. - SAMSUN