Samsun'da Silah Kaçakçılığına 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol
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Samsun'da Silah Kaçakçılığına 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol

Samsun merkezli Çorum’u da kapsayan silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Silah Kaçakçılığına 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol

Samsun merkezli Çorum'u da kapsayan silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da ve Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan adreslere 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, K.B., F.M., Y.T. ve M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.M., Y.T. ve M.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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