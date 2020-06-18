Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
18.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:52

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 1 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 ses ve gaz tabancasından namlusu değiştirilerek üretilmiş tabanca, 3 ses ve gaz tabancası, 1 kasatura ve 650 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda M.B, R.V.K, G.A, A.B, Y.B, Z.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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