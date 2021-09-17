Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüpheliler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 139 değişik çaplarda tabanca fişeği, 7 şarjör, kurusıkı tabanca, 2 sentetik ecza hapı, tabanca iğnesi ve 3 tabanca namlusu ele geçirdi.

Operasyonda, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet iddiasıyla A.S.Y. ve C.Y. gözaltına alındı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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