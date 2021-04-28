Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheliye adli kontrol
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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheliye adli kontrol

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheliye adli kontrol
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Samsun'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, uzun namlulu tüfek, iki tabanca, tabanca şarjörü ile farklı çaplarda 35 fişek ele geçirildi.

"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettiği" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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