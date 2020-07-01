Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
01.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:56
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde belirlenen eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada değişik marka ve çaplarda 8 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 81 mermi, 66 dolu av fişeği ele geçirildi.
Operasyonda B.O. (43) gözaltına alındı.
Kaynak: AA