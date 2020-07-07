Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı Samsun merkezli silah kaçakçılığı ile ilgili operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli silah kaçakçılığı ile ilgili operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "6136 SKM silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak" suçlarına yönelik Samsun merkezli, başka illeri de kapsayan çocuk sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslarla bağlantılı yapılan çalışmalarda ve operasyon esnasında, 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 33 adet şarjör, 1761 adet değişik çaplarda fişek, 89 adet silah parçası (tabanca horozu, icra yayı, iğne vb.), 6 adet ruhsatsız tüfek, 62 adet tüfek kartuşu, 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA