Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'da, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.O. ve B.O'yu yakaladı. Söz konusu yerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.